ألمانيا تفضح تورط تركيا في إشعال الأوضاع على حدود اليونان

نشرت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية تقريرًا يؤكد توصل جهاز الاستخبارات الألماني «BND» إلى تورط تركيا في نقل اللاجئين إلى الشريط الحدودي مع اليونان وإشعال الأوضاع هناك.وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا للمعلومات التي توصل إليها جهاز الاستخبارات الألماني، عمدت أنقرة إلى تأجيج الوضع على الحدود مع اليونان، وإشعال الاشتباكات بين قوات الأمن واللاجئين الراغبين في عبور الحدود.وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن المسئولين الأتراك دفعوا اللاجئين إلى الصعود على متن الحافلات لإرسالهم إلى الحدود، لافتة إلى أنه كان من بينهم عناصر أمنية تابعة للدولة، عملوا على إشعال الوضع على الحدود.من جانبها، رفضت تركيا سابقًا الاتهامات اليونانية والتقارير التي تحدثت عن استغلالها للاجئين.وفتحت تركيا حدودها أمام اللاجئين للهجرة إلى أوروبا بغرض الضغط على الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع أنقرة في سوريا، ولوحظ دفع أنقرة وتشجيعها اللاجئين على الدخول إلى اليونان، كما دعا الرئيس التركي رجب أردوغان أثينا التي ترفض دخول اللاجئين أراضيها، للسماح لهم بالعبور نحو أوروبا.واضطرت تركيا مرغمة لإغلاق حدودها مع اليونان وبلغاريا بعد 20 يومًا على فتحها لدفع اللاجئين إلى العبور نحو أوروبا، ويبدو أن خوفها من عبور فيروس كورونا، كان أحد أسباب تأجيلها التراجع عن خطوبتها.واحتشد آلاف المهاجرين عند الحدود اليونانية منذ الشهر الماضي في محاولة لدخول أوروبا، ويبدو أن تركيا حصلت أيضًا على التمويل الذي كانت تطمح في الحصول عليه، من خلال خطوة الضغط على الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود أمام اللاجئين.