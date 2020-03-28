رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سماح أبوبكر: على الأسرة اكتشاف مواهب الأطفال أوقات العزلة

السبت 28/مارس/2020 - 05:49 م
سماح أبو بكر
سماح أبو بكر
حسام الضمرانى
طباعة
قالت سماح أبو بكر عزت، كاتبة أطفال، إن أزمة كورونا التي غيّرت وجه العالم والأُسر بقدر ما هي محنة يمكن أن نحوّلها إلى منحة، وضوء ينير حياة الأسرة المصرية، وأنها فرصة ذهبية للم شمل الأسرة من جديد وللأم فيها دور مهم وكبير في ذلك.

فيما يتعلق بنَصائحها للأسر فى هذا التوقيت وتعاملهم مع صغارهم، قالت كاتبة الأطفال:" برأيي من واقع خبرتي في التعامل مع الأطفال، الصراحة مهمة جدًا في شرح خطورة الوباء وكيفية الوقاية منه، فشعور الطفل بالحنان والأمان يمنحه طاقة ويصبح مهيئًا لتقبل الجديد، مع تخصيص وقت للقراءة معه.

وقالت سماح إن مشاركة الطفل في تفاصيل الحياة اليومية كتَحضير الطعام، ترتيب غرفته، وأشياء أخرى بحكم إيقاع العصر قد تغيب عنه تقسيم العمل بين أفراد الأسرة ومَن يتقن دوره له جائزة بسيطة، قد تكون وجبة يحبها تعدّها الأم له، فالوَباء منحة يمكن من خلالها أن نكتشف مواهب أطفالنا في الرسم، الكتابة، والموسيقى.

استطردت: العزل عن العالم الخارجي لا يعني عزل المشاعر والتي على العكس نحتاجها وقت الأزمات لتشعرنا بالقوة وبأننا لسنا وحدنا تلغي المسافات وتوحد القلوب على الحب".

موضوعات متعلقة

الصحة: 6 وفيات.. و41 حالة إصابة جديدة بكورونا

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

الحكومة تنفي زيادة الرواتب والمقررات التموينية

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

هل يعود فيروس كورونا بعد التعافى منه؟

«بداية الحر».. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

تسجيل 500 ألف عامل .. كيفية تسجيل الدخول في موقع القوى العاملة

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

أعراض فيروس كورونا.. أطباء يحذرون من التهاب الملتحمة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
بسنت حسن
خليك بالبيت
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
المزيد

الثقافة

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد

سماح أبوبكر: على الأسرة اكتشاف مواهب الأطفال أوقات العزلة

«اشكمها».. كلمة الوعيد في مفردات الحارة المصرية

«س الثقافية» تهدي دورة مهرجانها لروح جورج سيدهم