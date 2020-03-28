سماح أبوبكر: على الأسرة اكتشاف مواهب الأطفال أوقات العزلة

قالت سماح أبو بكر عزت، كاتبة أطفال، إن أزمة كورونا التي غيّرت وجه العالم والأُسر بقدر ما هي محنة يمكن أن نحوّلها إلى منحة، وضوء ينير حياة الأسرة المصرية، وأنها فرصة ذهبية للم شمل الأسرة من جديد وللأم فيها دور مهم وكبير في ذلك.فيما يتعلق بنَصائحها للأسر فى هذا التوقيت وتعاملهم مع صغارهم، قالت كاتبة الأطفال:" برأيي من واقع خبرتي في التعامل مع الأطفال، الصراحة مهمة جدًا في شرح خطورة الوباء وكيفية الوقاية منه، فشعور الطفل بالحنان والأمان يمنحه طاقة ويصبح مهيئًا لتقبل الجديد، مع تخصيص وقت للقراءة معه.وقالت سماح إن مشاركة الطفل في تفاصيل الحياة اليومية كتَحضير الطعام، ترتيب غرفته، وأشياء أخرى بحكم إيقاع العصر قد تغيب عنه تقسيم العمل بين أفراد الأسرة ومَن يتقن دوره له جائزة بسيطة، قد تكون وجبة يحبها تعدّها الأم له، فالوَباء منحة يمكن من خلالها أن نكتشف مواهب أطفالنا في الرسم، الكتابة، والموسيقى.استطردت: العزل عن العالم الخارجي لا يعني عزل المشاعر والتي على العكس نحتاجها وقت الأزمات لتشعرنا بالقوة وبأننا لسنا وحدنا تلغي المسافات وتوحد القلوب على الحب".