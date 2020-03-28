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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المرشدين السياحيين» تطالب ببدل بطالة.. والقوى العاملة تحصر أعدادهم

السبت 28/مارس/2020 - 05:48 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
رامي حسين - دعاء جابر
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خاطبت نقابة المرشدين السياحيين، وزارة القوى العاملة، بشأن طلب صرف تعويض بدل بطالة للمرشدين السياحيين، جراء ما تشهده البلاد حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وردت وزارة القوى العاملة، على الخطاب الموجه بها، بأن ذلك الإجراء يخرج عن اختصاصها، ولكن في ظل الظروف الراهنة ستقوم الوزارة بدراسة مدى إمكانية تلبية ذلك الطلب، بالتعاون مع وزارة السياحة والوزارات المختصة، مطالبة النقابة بإرسال بيان كامل بعدد الأعضاء بالنقابة على مستوى الجمهورية، وفقًا لكل محافظة، والرقم القومي لكل عضو، ورقم الهاتف الخاص به.

ومن جانبه، قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة ستقوم بإرسال الكشف الذي طلبته وزارة القوى العاملة، موضحًا أنها ستقوم بحصر المرشدين ومحافظاتهم وإرساله إلى وزارة القوى العاملة غدًا الأحد.

وأضاف "النحلة" في تصريحات لـ"الدستور"، أن أعداد المرشدين العاملين حاليًا يصل إلى أكثر من 11 ألف مرشد سياحي، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين ممثلي النقابة والمستشار القانوني لوزارة السياحة لبحث مشاكل المرشدين غدًا الأحد، ورفعها إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للتواصل مع الجهات المعنية من الدولة سواء الخاصة بالتأمينات الاجتماعية أو وزارة الصحة.

وأوضح النحلة، أن مجلس النقابة سيقوم بطرق كل الأبواب المشروعة والاتصال بكل الجهات التنفيذية لتحقيق مطالب المرشدين ومساعدتهم في هذة الأزمة التي عصفت به، خلافًا عن الأزمات الأخرى التي واجهت القطاع وتحملها المرشد وحده دون مساندة أحد.

وفي ذات السياق، تقوم حاليًا غرفة شركات السياحة، برئاسة حسام الشاعر، بحصر أعداد العاملين بشركات السياحة المؤمن عليهم، وإجمالي قيمة مرتباتهم الشهرية، وذلك لدراسة موقفهم مع الجهات المعنية بالدولة، لتوفير الدعم اللازم لهم، كما طالبت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، من أعضائها تنفيذ نفس الإجراء وإخطارها بعدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشأة، وحجم مرتباتهم على ورق الشركة، وذلك لبحث كل السبل لدعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها فى ظل الظروف الحالية.

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