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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يؤكد توافر المستلزمات الطبية بالمستشفى العام

السبت 28/مارس/2020 - 05:48 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: اسلاإ البكري
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تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وسير العمل بمستشفى قنا العام، يرافقه الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد الداودي، عددا من الأقسام بالمستشفى للاطمئنان على المرضى ومتابعة سير العمل، والتأكد من توافر الأمصال والأدوية وكافة المستلزمات الطبية، كما تابع أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بمختلف أقسام المستشفى والمكاتب الإدارية والسلالم والطرقات، موجها بالاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم داخل المستشفى باستمرار حفاظا على الصحة العامة.

ومن ناحية أخرى، أكد محافظ قنا في بيان له اليوم السبت، متابعته المستمرة لموقف الوحدات الصحية التي تقدم خدماتها الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بقنا ورؤساء مجالس المدن، مؤكدا حرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة بالمواطن.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إلى نقل العيادات الخارجية من مستشفى قنا العام إلى الوحدات الصحية الآتية (سيدي عمر- حي المصالح – مدينة العمال)، وذلك لتخفيف حدة الزحام للمواطنين المترددين على العيادات الخارجية وفي إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المقرات الجديدة للعيادات الخارجية تقدم خدماتها للمواطنين بدون تغيير في المواعيد أو التخصصات الطبية.

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