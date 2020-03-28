102 وفاة و3447 إصابة حصيلة ضحايا كورونا فى السويد

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في السويد 102، مع زيادة الإصابات من 3046 إلى 3447 خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب إدارة الصحة العامة السويدية، اليوم السبت.وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعناية المركزة في المستشفيات 239 حالة.يشار إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا قد يكون أكبر بكثير من الأرقام الرسمية، حيث إن الفحوص المعملية لا يتم إجراؤها إلا لمن قد دخل المستشفيات.وكانت الحكومة السويدية قررت، على إثر قرار الاتحاد الأوروبي، إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب غير المقيمين في الاتحاد، ودعت المواطنين إلى عدم التجمع بأعداد تزيد على 50 شخصا، وأوصت بعض المراكز التعليمية باعتماد نظام التدريس عن بعد.