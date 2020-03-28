هاجر أحمد: سعدت بعرض «حكايات بنات 4» على «on».. وردود الأفعال مبهرة

عرضت قناة on، منتصف مارس الجاري مسلسل "حكايات بنات 4"، حيث جرى عمل البرومو التشويقي للمسلسل الذي تقوم ببطولته كل من الفنانات ميرنا نورالدين وهاجر أحمد؛ إضافة إلى هند عبدالحليم وأسماء جلال.وقالت الفنانة الشابة هاجر أحمد، إنها سعيدة بالتواجد في المسلسل، مؤكدة أن الترشيح جاء من المخرج مصطفى أبوسيف، لافتة إلى أنه مخرج ذكي وواعي جدا لهذا الجيل، وهو ما جعل المسلسل ينجح في أجزائه السابقة؛ موضحة أن مشاركتها في الجزء الرابع جاءت بعد أن حقق كل جزء بمفرده نجاحا كبيرا، متمنية أن يستمر العمل في النجاح بوجودها في الجزءين الرابع والخامس؛ مشيرة إلى أنها تلقت ردود أفعال قوية عى الحلقات الأولى من المسلسل الذي ما زال يُعرض حاليا، وكانت ردود الأفعال مبهرة.وأضافت هاجر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عرض المسلسل على قناة on أمر جيد جدا، خاصة أن القناة يراها الملايين وأن توقيت العرض نفسه مناسبا، حيث إنه لا يوجد زخم في الدراما المعروضة بآخر موسم الشتاء، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتواجد في العمل الذي ضم عددا كبيرا من الشباب.وتعتبر هاجر أحمد بطلة رئيسية في العمل وربما نجاحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ساعدها أن تقدم بطولة نسائية في هذا العمل، فقد شاركت بقوة من قبل في مسلسل "هوجان" الذي قام ببطولته الفنان محمد عادل إمام، ومسلسل "نسر الصعيد" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، إضافة إلى مسلسلات أخرى وأعمال فنية مختلفة.