محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة تجارة الجملة للاطمئنان على مخزون السلع

تفقد محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، اليوم السبت، الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة، للتأكد من توافر المخزون السلعي وانتظام حركة البيع والشراء طبقًا للأسعار المقررة، مكلفًا بتشكيل لجنة من مديرية التموين ومديرية الشئون الصحية لفحص الشركة بالكامل ومطابقة الصادر والوارد.وذكرت محافظة كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن المحافظ تفقد أيضا أحد أفرع التوزيع "ماركت"، ولاحظ بعض المخالفات فقرر تشكيل لجنة فنية ومالية للفحص الفورى وتقديم تقرير عاجل لاتخاذ اللازم.وأضافت أن المحافظ شدد على استمرار الحملات التموينية والرقابية والمرور على الأسواق والمحلات العامة والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية ومنافذ بيع السلع، فى إطار الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، لمكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.