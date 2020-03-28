محافظ كفرالشيخ يتفقد الشركة العامة لتجارة الجملة

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ اليوم، الشركة العامة لتجارة الجملة فرع كفرالشيخ رقم (2) بشارع ابراهيم المغازي، للتأكد من جودة وتوافر السلع وانتظام حركة البيع والشراء طبقًا للأسعار المقررة، مكلفًا بتشكيل لجنة من مديرية التموين ومديرية الشئون الصحية لفحص الشركة.وتفقد محافظ كفرالشيخ فرع «دلتا ماركت» المجاور للشركة أمام محطة الصرف الصحي بشارع إبراهيم المغازي بشرق مدينة كفرالشيخ، مكلفًا بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والتموين والصحة للفحص ومراجعة مكوناته ووضع حركة البيع والشراء.