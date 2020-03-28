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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل دورها فى «القمر فى آخر الدنيا»

السبت 28/مارس/2020 - 05:30 م
الفنانة القديرة سميرة
الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز
حسين الجندي
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انتهت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، من تصوير الأسبوع الأول من دورها في مسلسل "القمر في آخر الدنيا" المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وقالت، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها تجسد شخصية الأم لعدد من الأبناء، مشيرة إلى أن أكثر مشاهدها تجمع بينها وبين الفنانة بشرى والفنان مؤمن نور اللذين يقدمان دورى ابنيها.

وتابعت: "يستيقظ الأبناء للبحث عني بعد أن اكتشفوا أنني قد اختفيت وهي البداية التي يشهدها أحداث العمل"، متمنية أن يلقى المسلسل إعجاب الجمهور.

مسلسل "القمر في آخر الدنيا"، تشارك فيه بطولته إلى جانب سميرة عبدالعزيز، بشرى، عمرو عابد، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، مؤمن نور، وهو من إخراج تامر حمزة.

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