«قسد» يطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لحمايتهم من كورونا

طالب مجلس سوريا الديمقراطية جميع الأطراف في سوريا، بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا، وأماكن اعتقالهم لحمايتهم من فيروس كورونا.وذكر المجلس، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، أن القرار الأممي رقم 2254، الخاص بسوريا، أوصى بإجراءات بناء الثقة، التي تضمنت إخراج المعتقلين من السجون، لكن هذه التوصية لم تنفذ، وما زالت آلاف الأُسر السورية تعاني من تبعات هذا الملف، رغم المبادرات والنداءات المحلية والإقليمية والدولية، وآخرها مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش والمبعوث الخاص لسوريا جير بيدرسون.ودعا البيان المنظمات والهيئات المحلية والدولية للتحرك بسرعة للوقوف مع معاناة المعتقلين وعوائلهم، وتبني مطالبهم والضغط على جميع أطراف النزاع خاصة في ظل تفشي وباء كورونا وتعليمات منظمة الصحة العالمية حول طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية.وأضاف: أن مجلس سوريا الديمقراطية يسعى لأن يكون ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسريا، ملفا إنسانيا فوق تفاوضي ووجوب عدم ربطه بتطور ملف التسوية السياسية.