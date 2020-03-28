رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف التجارية» يرحب بقرار وقف تصدير البقوليات

السبت 28/مارس/2020 - 05:21 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي
دعاء أبو العزم
طباعة
رحب الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هذا القرار ياتي ضمن القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة؛ لضمان استقرار السوق من خلال توفير كافة السلع؛ لتلبية مطالب الاستهلاك المحلي في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وأكد(العربي) أن هناك تكاتف كبيرا بين الحكومة والقطاع الخاص؛ للحفاظ علي استقرار السوق خاصة خلال الفترة الحالية التي تحتاج إلي تعاون الجميع لتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا.

كما أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدور الحكومة الكبير والذي يزداد يوما بعد الآخر لمواجهة أزمة فيروس كورونا في مختلف الاتجاهات.. مشيرا إلي أن عدم تصدير البقوليات في الفترة الحالية قرار مهم لتوجيه الإنتاج بالكامل لتغطية احتياجات السوق المحلية في ظل الظروف الحالية، بما يحافظ علي استقرار السوق وهو ما نسعي اليه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعلنت ان هذا القرار ياتي فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

مؤمن زكريا: الأهلي نسيني خلاص

«بداية الحر».. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

هل يعود فيروس كورونا بعد التعافى منه؟

«بداية الحر».. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

تسجيل 500 ألف عامل .. كيفية تسجيل الدخول في موقع القوى العاملة

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

أعراض فيروس كورونا.. أطباء يحذرون من التهاب الملتحمة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
بسنت حسن
خليك بالبيت
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
المزيد

الثقافة

سماح أبوبكر: على الأسرة اكتشاف مواهب الأطفال أوقات العزلة

«اشكمها».. كلمة الوعيد في مفردات الحارة المصرية

«س الثقافية» تهدي دورة مهرجانها لروح جورج سيدهم

«ناس وبا».. مفردات الحارة المصرية