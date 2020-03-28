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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7828 قضية تموينية خلال أسبوع

السبت 28/مارس/2020 - 05:20 م
قضية تموينية
قضية تموينية
عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود رجال الإدارة العامة لشرطة التموين التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط (7828 قضية تموينية متنوعة).

ضمت ضبط (78) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1583 إسطوانة بوتاجاز)، تقدر قيمة الغاز المدعم (213705) جنيه، ضبط (17) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (334199 لتر).

كما تم ضبط (7733) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1824،297 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "388" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "900،081" طن، وكذا ضبط (57) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "10،610" طن).

يأتي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"..

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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