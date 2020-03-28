«الأوقاف» تساند المضارين من كورونا ماديًا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات المرحل في 15 مارس 2020م لبند البر وتخصيصه لمساعدة المضارين من آثار فيروس كورونا.وأوضح وزير الأوقاف، أن التخصيص يأتي من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التي تزيد على 20 ألف جنيه في هذا التاريخ، ويأتي ذلك في ضوء رسالة وزارة الأوقاف المجتمعية وفي إطار الدور التكافلي للمجتمع.