أيرلندا تخفف القيود بسبب كورونا فى منتصف أبريل

قال وزير الصحة الأيرلندي، سيمون هاريس، إن أيرلندا تأمل في أن تكون في وضع يمكنها خلال أسبوعين من تعديل أو إلغاء بعض إجراءاتها الجديدة المقيدة بشدة بسبب فيروس كورونا، إذا كانت قادرة على إبطاء معدل دخول المرضى لوحدات العناية المركزة.وأمر رئيس الوزراء الأيرلندي المواطنين بالبقاء في منازلهم حتى 12 أبريل، للمساعدة في إبطاء تفشي المرض، قائلا إنهم لا يمكنهم الخروج إلا لشراء البقالة أو لممارسة الرياضة البدنية لفترة وجيزة أو للقيام بزيارات عائلية ضرورية للغاية.وزادت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أيرلندا إلى 2121 يوم الجمعة من 1819 في اليوم السابق، كما جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة أخرى ليصل إجمالي الوفيات إلى 22.