هارى وميجان ماركل ينتقلان إلى لوس أنجلوس

فادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن الزوجين انطلقا إلى لوس أنجلوس في رحلة جوية خاصة لكنها لم تحدد الموعد.



وكانت الولايات المتحدة وكندا اتفقتا منذ أيام على إغلاق حدودهما أمام السفر غير الضروري، لتخفيف الضغط على الأنظمة الصحية بعد انتشار فيروس "كورونا".



وامتنعت متحدثة باسم الأمير هاري عن التعليق على التقرير، الذي وصفته الصحيفة بأنه "حصري".



وسيتوقف هاري وزوجته عن الاضطلاع بمهامها الملكية في نهاية شهر مارس الجاري، وسيشرعان في "دور جديد تقدمي" يتركز أساسا في أمريكا الشمالية، ويهدفان أن يتيح لهما الاعتماد ماديا على نفسيهما.



ويعيش الزوجان منذ شهور مع ابنهما آرتشي في جزيرة فانكوفر في كندا.



ونقلت "ذا صن" عن مصدر لم تحدده من داخل الأسرة البريطانية المالكة قوله: "هذه الخطوة كان مخططا لها منذ فترة. أدركا أن كندا لن تكون مناسبة لعدة أسباب، وهما يريدان أن يقيما بمنطقة لوس أنجلوس".



ومنطقة لوس أنجلوس هي المكان الذي نشأت فيه ميجان ماركل، ولا تزال والدتها دوريا تعيش هناك.



وقالت مجلة "بيبول" الأمريكية، الخميس، نقلا عن مصدر لم تحدده، إن الزوجين يقيمان بالفعل في منزل بمنطقة لوس أنجلوس، ولم يجازفا بالخروج إلى الشوارع.



وكانت ولاية كاليفورنيا التي تقع بها المدينة ألزمت السكان بالبقاء بالمنزل منذ أيام، في إطار جهود احتواء "كورونا".



وجاء التقرير في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة "ديزني" أن "دوقة ساسكس" ميجان ماركل أدت التعليق الصوتي في فيلم وثائقي عن الطبيعة، ستبثه عبر منصة "ديزني+" في الثالث من أبريل المقبل.

قرر كل من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، تغيير مكان إقامتهما من كندا إلى مدينة لوس أنجلوس، حيث يعتزمان اتخاذ بيت دائم بعد تخليهما عن مهامهما الملكية.وحسبما أ