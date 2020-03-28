الأعلى للطرق الصوفية يشيد بإجراءات الحكومة فى مواجهة كورونا

أشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة المصرية واتخاذها العديد من الإجراءات التي استطاعت من خلالها الدولة تخطي كثير من الصعاب والأثار السلبية التي تترتب على مواجهة فيروس "كورونا"، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الشعب المصري وقيادته السياسية من كل مكروه وسوء.كما أشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في بيان اليوم السبت، بكافة العاملين في المجال الطبي، وبكافة أطياف الشعب المصري وفئاته ومؤسساته الوطنية لما يؤدونه من دور بارز في معاونة الحكومة في تخطي الآثار السلبية المترتبة على مواجهة هذا الوباء العالمي.وناشد القصبي، المجتمع المصري مواصلة التعاون مع الحكومة في تنفيذ الإجراءات التي تتخذها حفاظا على الأمن القومي الاقتصادي والصحي والاجتماعي للبلاد، والحد من الاستهلاك غير الضروري أو تخزين السلع الاستهلاكية بما قد يحدث فجوة في السوق المصرية أو يترتب عليها تأثير غير مرغوب بالنسبة للطبقات الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مطمئنا الجميع بأن الدولة المصرية لديها الكثير من التدابير التي تكفي بها احتياجات الشعب المصري من كافة السلع الغذائية والطبية التي تلزمه دون حدوث أي فجوات أو أزمات في أي شيء.ودعا رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، التجار للوقوف بجانب الحكومة حتى يتخطى المجتمع الآثار السلبية لمواجهة فيروس "كورونا" وعدم التضييق على المواطنين، واستغلال الحاجة إليها في رفع الأسعار أو احتكار السلع، مؤكدا أهمية تنافس التجار فيما بينهم على تقديم السلع بأرسعار مخفضة، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر والعالم.وذلك تماشيا مع ما يدعو إليه الإسلام الحنيف وتدعوا إليه كافة الأديان، وذلك امتثالا لقول الله تعالى "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من احتكر قوت المسلمين أربعين يومًا يريد الغلاء، فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه" وقوله عليه الصلاة والسلام "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".