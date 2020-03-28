ضبط 266 ألف مخالفة مرورية خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.وأسفرت جهود رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية خلال أسبوع عن ضبط (266621) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (39874 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 301 قيادة تحت تأثير مخدر، 3478 موقف عشوائى).يأتي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"..وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون