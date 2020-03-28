الصين ترسل خبراء ومساعدات طبية إلى باكستان لدعمها فى مكافحة كورونا

هبطت طائرة صينية تحمل فريقًا من الخبراء الطبيين ومعدات طبية في مطار إسلام آباد الدولي، اليوم السبت؛ وذلك دعما من الصين لباكستان في جهودها لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.واستقبل وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، وعدد آخر من المسئولين الباكستانيين بالإضافة إلى السفير الصيني في باكستان، ياو جينج- الطائرة في مطار إسلام آباد، معربين عن شكرهم لحكومة الصين وشعبها، نيابة عن حكومة باكستان وشعبها، لدعمهم في هذا الوقت الوقت الصعب، حسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وفي حديثه لوسائل الإعلام في المطار، شكر قريشي القيادة الصينية على إرسال الفريق الطبي لتبادل خبراتهم مع نظرائهم الباكستانيين لمكافحة الوباء.وأضاف قريشي: "لقد أظهر الصينيون للعالم مرة أخرى أنهم أصدقاء لباكستان، إنهم يهتمون بنا، ونقف مع بعضنا البعض في الأوقات الصعبة"، واصفا العلاقة بين البلدين بأنها "علاقة فريدة".وحملت الطائرة أكثر من 10 آلاف مجموعة اختبار للكشف عن فيروس كورونا، و10 آلاف قناع طبي من طراز N95، و100 ألف من الأقنعة الطبية التي يمكن التخلص منها، وملابس طبية واقية، و5 أجهزة تنفس صناعي، و62 ألف مجموعة من الأدوية لعلاج فيروس كورونا، وغيرها من المعدات، كما تلقت باكستان كمية كبيرة من التبرعات من مصادر خاصة من الصين.ومن المقرر أن يبقى فريق الخبراء الصيني المكون من 8 أفراد في باكستان لمدة أسبوعين، لمساعدة الأطباء وخبراء الصحة في مكافحة الفيروس.يذكر أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان وصل إلى 1415 حالة، وارتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى 12 حالة، وفقا لإحصائيات نشرت اليوم.