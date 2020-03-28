سولاف درويش تقود حملة لتطهير مداخل ومخارج قرى مدينة قليوب

تعاونت النائبة سولاف درويش، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، مع الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، لتطهير وتعقيم عدد من المناطق المتفرقة بقليوب بمساعدة الأجهزة التنفيذية.وقالت "درويش" -فى بيان لها- إن المواطنين التزموا بقرار حظر التجوال الذي فرضة الحكومة للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، لافتة الى انه تم استغلال وقت حظر التجوال وتم تطهير عدد من المناطق المتفرقة بمدينة قليوب منطقة بحري السكة الحديد - قرية كوم أشفين، لتطهيرها وتعقيمها من اي فيروسات.وأوضحت نائبة قليوب، أن فريق مكافحة انتشار الأمراض والأوبئة من مديرية الصحة، قام بشرح وتوعية عامة للشباب المشارك بالمبادرة بأساليب التعقيم والوقاية لنشرها بين السكان لضمان استمرارية التعقيم والتطهير داخل المنازل بشكل مستمر حتى نمنع من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على أرواح الأهالي.وتابعت: "تم تعقيم مداخل ومخارج عدد من قرى مركز ومدينة قليوب من خلال رش المعقم علي جميع الأسطح الصلبة والعربات ومداخل المنازل، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد".وناشدت "درويش" المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحزر والامتثال لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، باتباع الإجراءات الاحترازية، والبعد عن الاستماع إلي الشائعات الهدامة التي تهدف إلي النيل من الوطن وأمنه واستقراره، لافتة إلى أنها لديها الثقة في قدرة الشعب المصري على تخطي هذه الأزمة، والخروج منها بكل قوة وصلابة بوعي وإدراك لحجم الخطر الذي يواجهونه، خاصة في ظل تكاتفهم مع الدولة المصرية.