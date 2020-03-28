الوطنية للإعلام تواصل أعمال التعقيم بشكل يومي في مبنى ماسبيرو

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من فيروس كورونا، يتواصل العمل بشكل يومي من تعقيم وتطهير بمختلف الأماكن بالمبنى وبصفة مستمرة في الاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات والجراج الخاص بالمبنى وبمختلف الأماكن بالمبنى، والمتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبني والطرقات بجيل معقم لاستخدام العاملين بالمبنى.ويتابع عن كثب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين مع الجهات المعنية والمسئولة بالوطنية للإعلام عن تلك الإجراءات وحثهم على بذل كافة الجهود للقيام بأعمال التعقيم والتطهير بأعلى مستوى.وأشار بيان للهيئة إلى قيام الإذاعة الداخلية بالمبنى بشكل متواصل في إذاعة الإرشادات والسلوكيات الصحية لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من مرض كوروناكما أكد أن الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام في جاهزية تامة على مدار الساعة من خلال وحدة الطوارئ المجهزة بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد وكافة المستلزمات الطبية.