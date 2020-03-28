حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس أكبر تشكيل عصابي لسرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، بالقاهرة الجديدة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.وكان قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمدرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من (صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وورود اتصال هاتفي له لساومته على إعادة السيارة له نظير مبلغ مالي 20 ألف جنيه، وفي وقتٍ لاحق تبلغ للقسم بسرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة المعادي.ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل ارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل إلى استخدام السيارة الأولى في ارتكاب الواقعة، حيث تبين أن مرتكبي واقعة مساومة مالك السيارة الأولى "أحد الأشخاص بالاشتراك مع نجله (لهما معلومات جنائية)".عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما هاتف محمول "المستخدم فى المساومة".بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على أرقام مالكي السيارات المستولى عليها من "3 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية)"، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، بإعداد الأمكنة اللازمة تم ضبطهم، وبحوزتهم "فرد روسي وطلقتان لذات العيار، 2 مفتاح سيارة مصطنع".