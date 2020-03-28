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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بسبب كورونا».. غلق شواطئ مدينتى بلطيم ومطوبس بكفرالشيخ

السبت 28/مارس/2020 - 04:34 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
عمرو الشامي
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أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة في نقاط ثابتة ومتحركة، في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا المستجد.

وكذلك أعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، وكذا رش السيارات بالمواد المطهرة بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتى كفرالشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة على مدار اليوم وبصفة مستمرة.

يأتي ذلك تحت إشراف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة فى الصحة والجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن نقاط التفتيش في الأساس تهدف لرصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على أن يتم التعامل الفورى فور الاشتباه فى أى إصابة بالتنسيق مع مديرية الصحة، فى إطار الإجراءات الوقائية المُتخذة والتي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي.

وأيضا كافة أعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة، وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة.

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