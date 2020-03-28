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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ناس وبا».. مفردات الحارة المصرية

السبت 28/مارس/2020 - 04:33 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم
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(ناسن وبا) هى واحدة من مفردات الحارة المصرية، وهى مشتقة من كلمة وباء، وتقال بقصد التحقير والسب لأناس قاموا بفعل سئ، مشهود لهم بسوء السلوك والهمجية فى التعامل، كما تظهر هذه المفردة وقت النسب، فيقول الناصح لصاحبه، ياعم دول ناس وبا ملقتش غيرهم تناسبهم، وهذا يعنى أنها مفردة تحذيرية بقصد البعد أو الرفض والاستنكار بل والتوبيخ احيانا، وهى تماثل مفردة بيئة التي اظهرت فى السنوات الأخيرة، والتى جاءت كوصف لعائلة غير سوية، تنتهج الإجرام أو ماشابه ذلك، كما يقول المصريون ناس موبوءة ويقصدون بها نفس المعنى المذكور سابقا، ومن المعروف أن هناك تناص بين الدراما ومفردات الحارة المصرية، كلاهما يأخذ من الٱخر ويعطيه، فهناك بعض الافيهات التى ولدت فى الحارة فوضعها كتاب السيناريو فى أعمالهم وهناك العكس، فعلى سبيل المثال عبارة هنادى ماتت فى الوبا التى جاءت على لسان الفنان الكبيرة أمينة رزق فى فيلم دعاء الكروان، أضحت واحدة من عبارات الحارة المصرية حين يسأل شخص صديقه عن بعض الأغراض التى ضاعت فيقول الحاجه ضاعت فى الوبا، وأحيانا تأتى العبارة كاملة فيقول القائل ياعم اعتبرها زى هنادى ضاعت فى الوبا، وتأتى مفردة الوبا أحيانا على لسان الأب حين يحذر أبناءه من أصدقاء السوء الذين يلقبهم بالوبا، تأكيدا على أنهم مثل الوباء المعدى الذى يصيب كل من يقترب منه فيودى بحياته، لذا وجب الفرار منه بأقصى سرعة، وهناك مفردة أخرى داخل الحارة المصرية تعادل مفردة وبا وهى كلمة وحل، والوحل هو الطين، وهى عبارة تحذيرية أيضا، يقولها الشخص محذرا قريبه من أناس سيئى السمعة فيقول دول ناس موحولة، وأحيانا يقول ليه ترمى نفسك فى الوحل، انفد بجلدك ومتقربش من الأشكال دى مرة تانية، ودوما ما تقتصر هذه المفردات على المناطق الشعبية، ولم تتداول فى المناطق الراقية التى يستخدم اهلها مفردات أخرى فى وصف الشخوص أو العائلات المعيبة.

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