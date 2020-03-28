«الإفتاء» توضح كيفية صلاة الجماعة فى البيت (صور)

نشرت دار الإفتاء المصرية صورة توضيحية لكيفية صلاة الجماعة في البيت بين أفراد العائلة، وذلك بعد قرار تعليق صلاة الجُمع والجماعة في المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو غيرها، وأن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد، مستشدة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ".وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، وإذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه، وإذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور.