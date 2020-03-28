سنغافورة تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في سنغافورة، إن البلاد سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 802.وكانت كشفت آخر البيانات الإحصائية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصاب أكثر من 614 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ28 ألفا و200 شخص.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجل فيها أكبر عدد من الإصابات (104256)، تليها إيطاليا (86498)، ثم الصين (81394)، فإسبانيا (72248).في المقابل، تجاوز عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في جميع أنحاء العالم 137 ألفا.