تأجيل محاكمة 17 متهما بجلب 6 طن حشيش في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي محمد نواره، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة 17 شخصا، إلى جلسة 27 أبريل المقبل، بعد إتهامهم بجلب 6 طن حشيش عبر ميناء الإسكندرية، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين رفعت عامر، وعمر سويدان، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي.ترجع أحداث القضية رقم 3335 سنة 2019 جنايات الجمرك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط مركب صيد تحمل كميات من مخدر الحشيش من خارج البلاد.كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام 17 شخصا بتكوين تشكيلا عصابيا لجلب المواد المخدرة إلى البلاد عبر البحر المتوسط مستخدمين مركب صيد.تم استصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع القوات البحرية، تمكنوا من ضبط المركب داخل المياه الإقليمية وعلى متنها 260 جوال تزن 6 طن حشيش فتم التحفظ على المركب والمضبوطات والقبض علي المتهمين وعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.