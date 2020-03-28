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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزارة الصحة السودانية: 85 حالة اشتباه بفيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 04:15 م
كورونا
كورونا
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ذكرت وزارة الصحة السودانية، أن التقارير الوبائية، اليوم السبت، أشارت إلى أن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" في مراكز العزل بالسودان بلغت 85 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، أن جملة الإصابات بالفيروس، حتى يوم أمس، بلغت خمس حالات بينها حالة وفاة واحدة.

وأشار البيان إلى أن عدد القادمين من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير الماضي، بلغ 2115 شخصا، وتمت متابعة 1420 شخصا منهم بنسبة 67%.

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