قرار بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لـ3 أشهر 

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.يأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.