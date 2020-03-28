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محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلق ترحيل طالبى اللجوء حتى المرفوضين منهم لمدة 3 أشهر

السبت 28/مارس/2020 - 04:13 م
جونسون
جونسون
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قررت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم السبت، وقف عمليات الإجلاء والترحيل في مراكز ومساكن طلب اللجوء لمدة 3 أشهر، كجزء من إجراءات لندن لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المنظمات الخيرية تلقت خطابًا من وزير الداخلية البريطاني كريس فيليب يعلن فيه أن طالبي اللجوء لن يتم إجلاؤهم من مراكز اللاجئين لمدة 3 أشهر حتى في حالة رفض طلبهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الصليب الأحمر البريطانية أعلنت عن أنها ستعمل على ضمان تلقي نحو 50 ألف شخص من طالبي اللجوء الأموال وأدوات الحماية اللازمة لبقائهم دون ترحيل سواء كانوا في مراكز وزارة الداخلية للاجئين أو يعيشون في مسكن خاص.

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