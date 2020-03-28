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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

100 عالم محتجزون في القطب الشمالي بسبب كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 04:13 م
القطب الشمالي
القطب الشمالي
أبوزيد على
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احتجزت مجموعة من العلماء في القطب الشمالي على متن سفينة أبحاث بعد إجراءات الغلق في جميع أنحاء العالم بسبب وباء كورونا، مما تسبب في منعهم من العودة إلى منازلهم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تقريبًا 100 عالم وباحث، كانوا يشاركون في مشروع يسمى «مرصد الانجراف» لدراسة مناخ القطب الشمالي.

جلب المشروع باحثين من مجموعة واسعة من المجالات لدراسة آثار تغير المناخ على القطب الشمالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن جميع العلماء عاشوا على متن سفينة كبيرة تسمى Polarstern، وصعدت المجموعة الحالية من العلماء إلى متنها في فبراير الماضي وكان من المقرر استبدالها في منتصف أبريل بفريق جديد يطير من سفالبارد بالنرويج للقاء السفينة.

أغلقت البلاد حدودها كجزء من تدابير الحماية الخاصة بها خلال جائحة فيروس كورونا، لذا لن يتمكن الفريق الجديد من الوصول إلى Polarstern في الموعد المحدد، ولن يستطيع الفريق القديم مغادرة السفينة، وبدلًا من ذلك سيبقى الفريق الجديد في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم وجود أعراض إصابة بالفيروس.

كما أشارت إلى أن الفريق الموجود حاليًا على متن السفينة يتمتع بصحة جيدة ومزود بما يكفي لتحمل التأخير.

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