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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

150 محضرا تموينيا بالمنوفية و115 مخالفة بالأسواق

السبت 28/مارس/2020 - 04:12 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن شن حملات يومية علي الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين.

وصرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتحرير 150 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية عن اليوم 28 مارس، والتي أسفرت عن تحرير 35 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و115 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخري.

وأضاف أن من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير عدد 2 محضر جنح الشهداء ضد أصحاب محلات توزيع مواد غذائية وضبط 1000 كيس كاتشب، و1000 كجم مستردة مجهولة المصدر، وكذا ضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله ومخصص لانتاج المخابز البلدية.

كما تم تحرير محضر بناحية النعناعية مركز أشمون ضد صاحب محل بقالة وضبط 500 كجم أرز مجهول المصدر، ومحضر آخر بناحية ميت خاقان بندر شبين الكوم ضد صاحب محل تغيير زيوت سيارات لقيامه بتجميع بنزين لإعادة بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح تم التحفظ علي كمية قدرها 40 لتر بنزين مدعم من قبل الدولة.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب

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