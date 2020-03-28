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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوطنية للصحافة: توافر مستلزمات إنتاج الصحف القومية لمدة 6 أشهر

السبت 28/مارس/2020 - 04:11 م
كرم جبر
كرم جبر
الحسين عبيد
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واصلت لجنة إدارة الأزمة بالهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها اليوم السبت، برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة، وحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، حيث استعرضت اللجنة الوضع الراهن فيما يتعلق بمدى توافر خامات ومستلزمات الإنتاج للإصدارات الصحفية القومية (ورق – أحبار – ألواح طباعية – محلول ترطيب.. وغيرها من مستلزمات الإنتاج)، وأكد الحاضرون توافر خامات ومستلزمات الإنتاج في المخازن بالمؤسسات الصحفية لمدة ستة أشهر لطباعة الإصدارات اليومية والأسبوعية.

حضر الاجتماع وكيل الهيئة عبدالله حسن ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية عبدالمحسن سلامة وياسر رزق وسعد سليم وعبدالصادق الشوربجي وسعيد عبده.

وأكدت اللجنة الدور الرئيسي والفعال الذي تلعبه البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية في الوقت الراهن، وضرورة تكثيف العمل بها على مدار 24 ساعة وذلك في إطار التخفيف من تواجد العاملين داخل المؤسسات، مع التأكيد على أهمية التفاعل السريع والفوري مع كل الأحداث والأخبار المتعلقة بالظروف الصحية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة، والاهتمام بنشر الوعي وتدقيق الأخبار والمصداقية.

وشددت الهيئة على نشر نسخ الـPDF للإصدارات الورقية على البوابات الإلكترونية في تمام الساعة السادسة مساء نفس يوم الإصدار ونشر الإصدارات الأسبوعية بعد موعد صدورها بـ48 ساعة.

وراجعت اللجنة على الإجراءات الصحية التي تتبعها المؤسسات الصحفية القومية، ومنها استخدام كواشف الحرارة ومواد التطهير والتعقيم، وإشراف الإدارات الطبية داخل المؤسسات على ما يتم اتخاذه من إجراءات طبية للعاملين بها وذلك تحت إشراف مباشر من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة ضرورة التيسير على الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وخصوصًا السيدات، اتساقًا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف العمالة لأقصى درجة ممكنة.

كما وضعت اللجنة تصورًا لحجم الأزمة الراهنة واحتمالات تطورها خلال الفترة القادمة ووضعت السيناريوهات المحتملة وتمشيًا مع السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة، مؤكدة حرصها الشديد في المقام الأول على صحة العاملين بالمؤسسات وعدم المساس بمكتسباتهم.

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