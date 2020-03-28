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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: إجراءات عاجلة لتعويض المتضررين من الطقس السيئ

السبت 28/مارس/2020 - 04:10 م
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال المتضررين من موجة الطقس السيئ بنطاق المحافظة فضلا عن صرف التعويضات اللازمة، عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة اجتماعا بحضور وكيل وزراة التضامن الإجتماعي ومدير جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية ومندوب مؤسسة مصر الخير بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار السكرتير العام بأنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمتضررين من آثار الأمطار بنطاق المحافظة، وذلك من خلال اللجان المشكلة بقرار المحافظ وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة الأمنية، كما وجه بتشكيل لجان برئاسة وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعضوية كل من نائب رئيس الوحدة المحلية ومندوب من جمعيات الهلال الأحمر ومؤسسة التكافل الاجتماعي ومصر الخير، تكون مهمتها تحديد حجم الخسائر والممتلكات لتصنيف أولوية المواطنين المتضررين، مؤكدًا بأنه سيتم استمرار صرف المساعدات المالية للمتضررين وكافة التعويضات بشكل عاجل.

ووجه السكرتير العام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في تعويض المتضررين، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية بشأن استخراج تراخيص الإحلال والتجديد للحالات التي تم تحديدها من خلال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ ومحضر الشرطة وذلك عقب الانتهاء من مدة الحظر.

وسبق أن أصدر محافظ المنوفية قرارا بتشكيل لجان لحصر المتضررين من أفراد وممتلكات من موجة الطقس السيئ، وتم صرف إعانات فورية لحالات الوفاة والاصابة وجاري استكمال صرف باقي التعويضات.

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