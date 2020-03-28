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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الوطنية المصرية لليونسكو تطلق 4 رسائل لمواجهة «كورونا»

السبت 28/مارس/2020 - 04:10 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أطلقت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو- ايسيسكو) برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالقاهرة ومنظمة الصحة العالمية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، 4 رسائل هامة لمواجهة فيروس كورونا (19-COVID) والشائعات المنتشرة بشأنه.

وذكر بيان صادر اليوم السبت، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الرسالة الأولى تحتوى على ضرورة مواجهة الوباء العالمي لمرض (كوفيد – 19)، وضرورة اتباع طرق الوقاية الموصى بها، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة مواجهة تفشي المعلومات الخاطئة وعدم نشرها في المجتمع.

وأضاف البيان أن الرسالة الثانية حثت على عدم نشر الفزع في المجتمع، محذرةً من الرسائل الصوتية مجهولة المصدر، التي تتسبب في إثارة الخوف والقلق داخل الناس، فيما ذكرت الرسالة الثالثة أن الإشاعات تشكل خطورة وعبء على إمكانيات الدولة في إدارة الأزمات، وطالبت بضرورة التحقق دائما من مصادر المعلومات ونشر المعلومات بحكمة ودقة.

بينما طالبت الرسالة الرابعة بوقف التمييز والعنصرية خاصة أن فيروس كورونا المستجد (19-COVID) لا يفرق بين جنس أو عِرق، وانتشر في العديد من دول العالم، وأصاب آلاف من البشر، بجانب تسببه في العديد من الوفيات.

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