7 نصائح لارتداء والتخلص من الكمامة (إنفوجراف)

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة حملتها التوعوية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، بنشر عدد من الإنفوجرافات توضح ضوابط استعمال الأقنعة الطبية "الكمامات" وكيفية التخلص منها بالطريقة الصحيحة، والتي نرصد أبرزها خلال السطور الآتية:- إذا كنت بصحة جيدة، فليس عليك أن ترتدي كمامة إلا إذا كنت تسهر على رعاية شخص تشتبه في إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.- ضع كمامة إذا كنت تعاني السعال أو العطس.-لا تكون الكمامات فعالة إلا إذا اقترنت بالمداومة على تنظيف اليدين، إما بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.- غط فمك وأنفك بالقناع، وتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل وجهك والقناع.- تجنب لمس القناع أثناء استعماله، وإن لمسته فاغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساسًا، أو اغسلهما بالصابون والماء.- استبدل القناع بآخر جديد بمجرد تعرضه للبلل، ولا تُعِدْ استعمال الأقنعة المعدة لاستعمالها لمرة واحدة.- احرص على نزع القناع من الخلف ولا تملس مقدمته، وتخلص منه فورًا بإلقائه في حاوية مغلقة، واغسل يديك بمادة لفكرهما قوامها الكحول أو اغسلها بالصابون والماء.