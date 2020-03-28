«إلزم بيتك وفكر في غيرك».. مبادرة «اقرأ» لمكافحة كورونا

أطلقت قناة "اقرأ" اليوم مبادرة عبر قنواتها ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تحت شعار "إلزم بيتك وفكر في غيرك"؛ لحث الناس على التواصل والتعاون.وتم إطلاق المبادرة بالتعاون مع أكاديمية دلة للعمل التطوعي، وتعتمد على تسجيل وبث لقاءات مع كوكبة من كبار علماء الدين في العالم العربي، لدعوة الناس إلى الالتزام في منازلهم خلال هذه الفترة المؤثرة على سلامة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى حثهم على التفكير في غيرهم، من خلال مدة يد العون سواء كان هذا العون ماديًا أو معنويًا، للفئات الأكثر احتياجًا التي تأثرت بهذه الأزمة.