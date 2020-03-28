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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 وفيات و99 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

السبت 28/مارس/2020 - 03:19 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في المملكة، 10 منها مرتبطة بالسفر، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 1203.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4، وتعافي حالتين جديدتين.

وأضاف العبدالعالي أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في المملكة بلغ 1203 حالات، وجاءت الحالات حسب المدن كالتالي:

الرياض 41، وجدة 18، ومكة المكرمة 12، والقطيف 12، والمدينة المنورة 6، وتبوك 3، وخميس مشيط 3، وأبها 1، والهفوف 1، والخبر 1.

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