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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يشدد على ضرورة الالتزام بالبقاء فى المنزل

السبت 28/مارس/2020 - 03:16 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أكد الجيش اللبناني وجوب الالتزام التام بتطبيق التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة في سبيل الحد من انتشار فيروس "كورونا"، داعيا اللبنانيين إلى ضرورة التزام البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة القصوى.

وشدد الجيش اللبناني- في بيان اليوم السبت- على ضرورة تقيد جميع اللبنانيين بالإجراءات والتعليمات، وفي مقدمتها البقاء في المنازل، وعدم التجمع لأي سبب كان حتى لا يقعوا تحت طائلة المسئولية القانونية.

وأشار إلى أن وحدات القوات المسلحة المنتشرة في كل المناطق، نفذت إجراءات استثنائية تطبيقا لقرار حظر التجول من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، ومتابعة مدى تقيد المؤسسات التي شملها قرار الحكومة بالإقفال العام.

وكانت الحكومة اللبنانية قد مددت- قبل يومين- حالة التعبئة العامة حتى 12 أبريل المقبل، والتي كان يفترض أن تنتهي غدا الأحد، وذلك في ضوء توصية بهذا الأمر من المجلس الأعلى للدفاع.

كما أقرت الحكومة أيضا في ذات الجلسة تدبيرا إضافيا بمنع التجول في الشوارع والطرق بين الساعة الـ7 مساء حتى الـ5 فجرا.

وتتضمن إجراءات التعبئة العامة التي أعلنها لبنان في 15 مارس الجاري، تعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانئ البحرية والمنافذ البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكل أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

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