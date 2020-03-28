«مصر ضد كورونا» تدعو لترديد النشيد الوطنى: «هنغنى بلادى بلادى»

في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، حرص البعض على تخفيف حدة الحظر بالعزف من شرفات منازلهم، وآخرون يرددون الأغاني مع جيرانهم، ما دفع صفحة «مصر ضد كورونا- Egypt against Corona»، للتفكير في أن يردد المصريون النشيد الوطني، لبث روح الوطنية.ونشرت الصفحة الرسمية على فيسبوك منشور: "رأي حضراتكم إيه لو رددنا جميعًا كأعضاء الصفحة ومتابعينها النشيد الوطني النهاردة الساعة ٨ من شرفات منازلنا.. بلادى بلادى بلادى لكِ حبى وفؤادي، مصر يا أم البلاد، أنتِ غايتى والمراد".