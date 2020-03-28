جنود الله ورسل الشيطان.. كورونا فضح الإخوان وأظهر تضحيات الأطباء والجيش

قدم موقع "الدستور"، مقطع فيديو يرصد مقارنة بين تصرفات جنود الشيطان التي تتمثل في تفاعل جماعة الإخوان الإرهابية مع انتشار فيروس كورونا ومحاولة انتشار الفيروس بين أكبر عدد من المواطنين وجنود الله قوات الجيش ودور الأطباء في إنقاذ ورعاية المواطنين والتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية للمواطنين من قبل الدولة.واستعرض الفيديو موقف الإخواني الهارب بهجت صابر، الذي ظهر فيه وهو يحرض كل من يصاب بالإنفلونزا أو ارتفاع في درجة الحرارة بالدخول لأقسام الشرطة والمؤسسات العسكرية والحكومية، لنشر العدوى.وقال الإخواني بهجت صابر، إن كل من يظهر عليه برد أو ارتفاع في درجة الحرارة أو عطس يذهب إلى أقرب قسم شرطة أو نيابة لنشر العدوى والانتقام منهم.وأيضًا هناك موقف آخر لجماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تحث المواطنين في محافظة الإسكندرية للنزول إلى الشوارع بهدف انتشار الفيروس.فيما كانت تنتشر قوات الجيش في الشوارع والمحافظات للتعقيم وطرح الكمامات الطبية للمواطنين بأسعار رمزية وأخرى مجانية.