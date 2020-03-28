مى سليم وميس ودانا حمدان يرقصن بملابس رجالى صعيدية

نشرت الفنانة مي سليم، مقطع فيديو يجمعها مع شقيقتيها ميس حمدان ودانا حمدان عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".وظهرت مي سليم في الفيديو برفقة شقيقتيها وهن يرقصن بملابس رجالي صعيدية عل أنغام "سلم علي"، وعلقت "خليك في الدار خاف علي ابن بلدك"، وذلك في فيديو كوميدي لرفض السلام خلال فترة تفشي فيروس كورونا.يذكر أن الفنانة مي سليم تشارك في بطولة مسلسل عالم افتراضي، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من عائشة بن أحمد، أحمد صلاح السعدني، هند عبدالحليم، كريم سرور، لمياء السعداوي، ولاء الشريف، إسلام جمال، رنا مجدي.