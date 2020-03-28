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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حوادث
مصدر أمني ينفي ادعاء المنظمات المشبوهة وجود إضراب بالسجون
السبت 28/مارس/2020 - 03:06 م
سجن
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نفى مصدر أمنى صحة ادّعاءات بعض الجماعات والمنظمات المشبوهة بوجود إضرابات بالسجون المصرية.
الكلمات المفتاحية
مصدر أمني
اخبار الحوادث
إضراب السجون
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