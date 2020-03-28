محمد وحيد: ملايين المصريين فى أمان بسبب مبادرات الخير.. تضامننا أقوى من كورونا

أشاد رائد الأعمال الشاب محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، بمبادرات التكافل الاجتماعى التى شارك فيها مئات الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة، إلى جانب تحركات الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعى لمساندة العمالة اليومية والأسر المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مؤكدًا أن تلك المواقف والحركات العملية أكدت تآلف المصريين واصطفافهم معًا فى الأزمات، وساعدت على تلافى كثير من الآثار للمحنة التي يعيشها العالم حاليًا.وأضاف مؤسس أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، أن تلك المبادرات والتحركات الجادة أبقت آلاف المواطنين فى أمان بعيدًا عن التأثيرات الضارة للأزمة على الاقتصاد وسوق العمل، إذ وفرت كل الاحتياجات الأساسية اليومية وساعدت على ضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليص التجمعات بنسبة غير ضئيلة، والأهم أنها أكدت فاعلية التضامن الاجتماعى وقدرة المجتمع المصرى على التكاتف وتجاوز المعوقات، حتى لو كانت ناتجة عن وباء عالمى يثير الفزع فى عشرات الدول المتقدمة.وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الإدارة الإيجابية والعاجلة للأزمة من جانب المنظومة الطبية ومؤسسات الدولة المعنية بالملفات الصحية والاجتماعية والأسواق، ترافقت مع حالة غير مسبوقة من الوعى المجتمعى وإعلاء قيم التضامن والخير والمسئولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات، مما أسهم فى خلق سياق عام أكثر انضباطًا ومناعة وقدرة على تجاوز الاهتزازات الطارئة والمشكلات المتوقعة فى تلك الحالات من الأزمات.وشدد رائد الأعمال محمد وحيد، على أن فاعلية إدارة المنظومتين الرسمية والشعبية أبقت مصر فى مأمن من التطورات الحادة والمزعجة حتى الآن، ومن المتوقع أن نتجاوز تلك المحنة خلال أسابيع قليلة من الآن، لكن يجب أن تمتد تلك الحالة من المبادرة والتكاتف ومساندة الدولة والأفراد حتى يُمكننا استعادة عافية الأسواق سريعًا، وتمكين الفقراء ومحدودى الدخل من عبور آخر مراحل الأزمة وتجاوز كل تأثيراتها، وتنشيط القدرات الإنتاجية والتداولات التجارية بما يحول المحنة إلى منحة، ويُعزز من قدرات النمو ويُولّد مزيدًا من الوظائف والمداخيل. متابعًا: "حتى الآن يعمل الجميع بأقصى قدر من الإيجابية، فالمؤسسات الرسمية تدير الأزمة بتمكن واحترافية، والأفراد لا يُقصرون فى مسئولياتهم أو إبداء روح إيجابية تجاه الآخرين، وبفضل تلك الصيغة من الوعى الفعال والمبادر ما زلنا فى مأمن، وبتلك الطريقة سنواصل المسار بهدوء واستقرار، لنثبت لأنفسنا والعالم أن تضامن المجتمع المصرى أقوى من فيروس كورونا ومن كل الأزمات والأوبئة".يُذكر أن محمد وحيد يتولى إدارة شركة كتاليست الرائدة فى الحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، ومنصة جودة للتجارة الإلكترونية "أول سوق رقمية للمنتجات المصرية"، وبدأ رحلته العملية قبل خمس عشرة سنة فى عدد من المجالات الاستثمارية، منها التجارة والتوكيلات والخدمات الرقمية والاستثمار العقارى، وأسس شركة مشاوير الرائدة فى العام 2012، قبل أن يطلق أحدث مشروعاته الرائدة لتنشيط التجارة الإلكترونية وتطوير اقتصاد الخدمات والعمل المستقل، وقد استضافته جامعة الإسكندرية مؤخرًا فى ندوة مع الطلاب بعنوان "كيف تصبح مليونيرًا؟"، عرض فيها خلاصة تجربته الاستثمارية ونشاطه فى مجال ريادة الأعمال، ونصائحه للطلاب على صعيد المشروعات المتوسطة والصغيرة، واقتحام عالم منصات التشغيل المستقل، كما عرض خلال الندوة أبرز مشروعات شركة كتاليست وخطط منصة جودة وما توفره من مزايا للمصنعين والتجار، وما يستعد لإطلاقه خلال الفترة المقبلة من برامج تدريب وتأهيل بغرض تحفيز الشباب وتطوير قدراتهم ومساعدتهم على خلق وظائف غير تقليدية وتحقيق مستويات دخل جيدة عبر عالم الاقتصاد الرقمى والمنصات العالمية والمحلية المبتكرة.