جمعية أصحاب المدارس الخاصة: الاستغناء عن المعلمين حالات فردية

أكد المندوه الحسينى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، رفضه قرار بعض المدارس بالاستغناء عن معلمين بعد تعليق الدراسة، موضحا أنه تلقى شكاوى من حالات فردية ويتم العمل على حلها وديا مع أصحاب المدارس، فنحن نقدر المعلمين ورسالتهم السامية.وقال "الحسينى" إن غالبية أصحاب المدارس الخاصة يقدرون حقيقة الأزمة التى سببها فيروس كورونا، وتكاتف كل مؤسسات الدولة للعبور بمصر إلى بر الأمان، وأن جميع أصحاب المدارس يحرصون على عدم الاستغناء عن أى معلم، فهي مؤسسات وطنية تقدر المسئولية، وبدأت بالفعل تفعيل التعلم عن بعد، بين المعلمين والطلاب عبر الوسائل التكنولوجية طبقا لتعليمات طارق شوقى وزير التربية والتعليم، للحفاظ على مستوى التحصيل العلمى للطلاب.وأوضح أن غالبية المدارس الخاصة بدأت نشر نظام التواصل التعليمي الإلكتروني بين الطلاب والمعلمين نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم.وشدد على أن المعلمين وأولياء الأمور عليهم مسئولية كبيرة فى الحفاظ على المستوى المعرفة للطلاب، خلال هذه الفترة حتى يتم إعداد البحوث الطلابية وفق المعايير المطلوبة التى ستحددها وزارة التربية والتعليم.