وفاة طبيبة عراقية بالنرويج إثر إصابتها بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، وفاة طبيبة عراقية بالنرويج؛ إثر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن السفارة العراقية في أوسلو تابعت مع المستشفى الذي كانت ترقد فيها المتوفاة لإكمال إجراءات تسليم الجثمان لأسرتها".ونعت الجالية العراقية والعربية في إقليم "تروندهايم" وسط النرويج، الطبيبة العراقية التي توفيت عن عمر ناهز 35 عامًا.