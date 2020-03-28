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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: «حرمة الأبدان مقدمة على الأديان»

السبت 28/مارس/2020 - 02:54 م
نصر الدين مفرح
نصر الدين مفرح
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قال وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، إن العديد من الأصوات تعالت بالمطالبة بقرار يقضي بإيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وإغلاق دور العبادة، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب فتوى شرعية تُلزم الجميع.

وأضاف مفرح - في بيان اليوم السبت - "أن مثل هذه القرارات لا تأتي إلا وفق معلومات وتقديرات من جهات الاختصاص الطبية والصحية التي نطلع على بياناتها بخصوص فيروس "كورونا" على مدار الساعة عبر تقارير وزارة الصحة والمكتب الإعلامي لها".

وأكد أن مثل هذه القرارات تُقر برأي الجماعة وبموافقة مجلسي السيادة والوزراء، وبقرار مسئول ونافذ للجهات الرسمية، يعمم للأئمة والدعاة والعباد ويساءل حينها من خالفه، وحتى حينه نحن ملتزمون وملزمون بالتوجيهات والإرشادات التي تكفل لنا الوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأشار الوزير السوداني إلى أنه عندما تتكامل تلك الرؤى وتكتمل حيثيات ذلك القرار لن نتردد في اتخاذه أبدا قائلا "حرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان".

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