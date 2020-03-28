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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 5 متعافين من مستشفى العجمى بالإسكندرية

السبت 28/مارس/2020 - 02:53 م
مستشفى العجمي
مستشفى العجمي
هبه عويضه
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غادر 4 أشخاص، مستشفى العجمي للحجر الصحى بالإسكندرية، بعد تعافيهم، من فيروس كورونا وتماثلهم للشفاء التام، وهم 4 سيدات من تمريض دمياط، بالإضافة لمغادرة الحالة التي تم شفاؤها أمس بعد التأكد من سلبية نتائجها، والتي لم تغادر المستشفى أمس بسبب الحظر.

واحتفل طاقم المستشفى، من الأطباء والتمريض مع الحالات المتعافية بالتقاط بعض الصور التذكارية، وبذلك ترتفع حالات التعافي إلى 11 حالة بمستشفى العجمي المركزي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

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