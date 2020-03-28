تفاصيل مبادرة «صناع الخير» للمتضررين من أزمة كورونا (فيديو)

قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمبادرة "صناع الخير"، إن المبادرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ستمنح غير القادرين والعمالة غير المنتظمة مبلغا قدره 500 جنيه شهريًا، بسبب أزمة فيروس كورونا.وأضاف هاني عبد الفتاح، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن هناك مبادرة سيتم تدشينها لتوفير المواد الغذائية للقرى، وغير القادرين من ضمن مبادرات "صناع الخير"، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل أكياسا بها مطهرات وأدوات حماية لغير القادرين وعمال النظافة في الشوارع.وأوضح المدير التنفيذي لمبادرة "صناع الخير"، أن التوعية من أهم أركان المبادرة، التي تسعى إليها "صناع الخير"، لأن التوعية جزء كبير من تخطي الأزمة الحالية، لافتًا إلى أنه بدءًا من هذا الأسبوع سيتم العمل على كل تلك الأركان، بمشاركة عدد مناسب من المتطوعين.