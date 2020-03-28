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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير حميات إمبابة: كورونا قد ينتقل عبر الهواء

السبت 28/مارس/2020 - 02:52 م
حميات إمبابة
حميات إمبابة
هدير شعراوي
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قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن فيروس كورونا فيروس تنفسي، وما زال انتقاله عن طريق الهواء غير ثابت، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يثبت عدم انتقال كورونا عبر الهواء.

وأضاف خليل، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر٢"، أن وجود تجمع من المواطنين يسهل انتقال الفيروس لأشخاص كثيرين، ومن يتواجد على البحر بالمصايف معرض للإصابة بنزلات البرد العادية لكونه يتعرض للمياه والشمس معًا، ومن السهل نقل المرض من شخص لآخر عن طريق الرذاذ، مؤكدًا أن النزول للشواطئ في هذه المرحلة خطر كبير.

وأكد أن الحكومة والقيادة السياسية تتخذ إجراءات متدرجة لكنها فعالة، وعلى المواطنين أن يلزموا منازلهم للحد من انتشار الفيروس، معتبرًا أن توجه المواطنين للشواطئ بالأمس به نوع من الاستخفاف بصحتهم وصحة الآخرين، منوهًا بأن معظم كبار السن الذين أصيبوا بالفيروس لم يخرجوا من منازلهم وإنما تم نقل العدوى لهم من ذويهم.

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