إزالة الأسواق العشوائية بمدينة الدلنجات (صور)

قام كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، اليوم السبت، بترأس حملة مكبرة بمشاركة قيادات مجلس المدينة والشرطة وشرطة المرافق على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بمركز ومدينة الدلنجات.وتمت إزالة السوق العشوائية بالمحطة أمام الإدارة التعليمية، كما تمت إزالة الباعة الجائلين حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد على انتشار فيروس كورونا بسبب الاختلاط.وقال كامل غطاس، رئيس المدينة، إن منع التجمعات تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تمت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة الكتل الاسمنتية والبروزات أمام المحلات.كما قام أعضاء الحملة بتوعية الباعة الجائلين والمواطنين بخطورة الاختلاط والتكدس والزحام لما يمثله من خطورة كبيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد.حذر رئيس المدينة المخالفين بالتعرض للمساءلة القانونية في عدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.